Lekarze z Wrocławia mają skuteczną metodę walki z koronawirusem. To mieszanka 33 leków

Ordynator oddziału chorób zakaźnych w szpitalu we Wrocławiu prof. Krzysztof Simon poinformował podczas dzisiejszej konferencji prasowej, że eksperymentalna terapia stosowana, przez jego placówkę przy leczeniu osób z koronawirusem, jest skuteczna. Jest to mieszanka 33 leków, m. in. na HIV oraz malarię.

Lekarze z Wrocławia o skutecznej terapii przeciwko koronawirusowi

W poniedziałek prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału chorób zakaźnych w szpitalu przy ul. Koszarowej opowiedział o nowatorskiej metodzie walki z koronawirusem, którą stosuje jego załoga.

Terapia, której używamy, to 33 leki mieszane w różnych sytuacjach. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że działa: nikt z pacjentów, którzy je dostają, nie umarł ani nie wykazuje pogorszenia. (...)To droga terapia, nie wiem czy jest idealna, ale jest jakaś. Nawet gorsza decyzja jest lepsza niż nie podawanie niczego i czekanie "jak to będzie" - powiedział, co cytuje "Gazeta Wyborcza"

Poinformował również, że poprawił się stan 74-letniej pacjentki z koronawirusem. To dzięki lekom na HIV i malarię. Dodał również, że szpitale korzystają z różnych kombinacji lekowych:

Opieramy się na doświadczeniach chińskich, zdania są podzielone - od entuzjazmu do zupełnej negacji. Nie są to leki ściśle powstrzymujące wirusa, ale wbijające się w metabolizm wirusa w pewnym fragmentach.

Czy szykuje się przełom w zwalczaniu koronawirusa? Na takie deklaracje jeszcze jest za wcześnie.

Jest to mieszanka 33 leków, m. in. na HIV oraz malarię.