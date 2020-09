Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" w dalszym ciągu uczęszcza na rehabilitację i walczy o powrót do sprawności po koszmarnym wypadku, któremu uległa w ubiegłym roku. Oczywiście jest również pod stałą opieką lekarzy i często pokazuje zdjęcia z wizyt w sieci! Tym razem specjalista zalecił bohaterce hitu TTV zrzucenie 10 kilogramów! Jak na to zareagowała Dagmara? Oczywiście w swoim stylu - po mistrzowsku i z poczuciem humoru! Zobaczcie sami.

Zobacz także: Dagmara Kaźmierska wreszcie pokazała mamę! Zdradziła, dlaczego nigdy wcześniej nie wystąpiła z nią w "Królowych Życia"

Lekarz Dagmary z "Królowych życia" zalecił jej zrzucenie 10 kilogramów! Reakcja gwiazdy jak zawsze mistrzowska!

Dagmara z "Królowych życia" w maju 2019 roku uległa koszmarnemu wypadkowi samochodowemu. Gwiazda doznała bardzo poważnych obrażeń, między innymi miała złamane obydwie nogi. Z tego też względu musiała przejść kilka operacji, długo chodziła o kulach, jeździła też na wózku inwalidzkim. Jakiś czas temu Dagmara Kaźmierska wyznała, że mimo iż jest już dużo lepiej, to niestety nie uda jej się już wrócić do takiej formy, jak przed wypadkiem.

Bohaterka hitu TTV w dalszym ciągu uczęszcza na rehabilitację i odwiedza lekarzy, którzy kontrolują jej zdrowie. Na Instagramie Dagmary właśnie pojawił się kolejny post, na którym możemy zobaczyć "Królową życia" i jednego z jej lekarzy. Okazało się, że specjalista zalecił królowej życia zrzucenie 10 kg! Jak na to zareagowała gwiazda hitu TTV? Oczywiście w swoim, mistrzowskim stylu!

Tego Pana już chyba nie muszę przedstawiać 💖Wspaniały człowiek i świetny lekarz 💖Chociaż ciągle na mnie krzyczy 😜I nie pozwala dużo gadać 😜🙊A dziś stwierdził , że jestem za gruba 😜WIESZ, ŻE JESTEŚ MAŁY KAKALUT 🤣🤣🤣🙈A MIMO TO JESZCZE TYLE JESZ 🤣🤣🤣🤣I kategorycznie kazał zrzucić 10 kg 😱Ciekawe jak mam to zrobić ?🤔🤷‍♀️I co wizyta ochrzan 😜Ale JEMU WOLNO WSZYSTKO 💙Dał mi DRUGIE ŻYCIE ❤️I niestety wziął sobie garba na plecy 😜😜🤣Ale dzięki Niemu chodzę i ŻYJĘ 💙🙏 - (pis. oryg.) napisała Dagmara Kaźmierska.

Na szczęście Dagmara - jak zawsze - do wszystkiego podchodzi z ogromnym poczuciem humoru. Zapewne lekarz zalecił jej odchudzanie ze względów zdrowotnych. Trzymamy zatem kciuki za bohaterkę hitu TTV i życzymy jej dużo zdrowia!

Dagmara Kaźmierska w dalszym ciągu walczy o powrót do zdrowia, po koszmarnym wypadku samochodowym, w którym odniosła poważne obrażenia. Chociaż jest już dużo lepiej, to jednak gwiazda jakiś czas temu wyznała, że nie uda jej się już wrócić do takiej sprawności, w jakiej była przed tym przykrym wydarzeniem.