Łatwy sposób na dłuższe i zdrowsze rzęsy. Rossmann wyprzedaje za 26 zł tusz, który poprawia kondycję włosków i mocno je wydłuża

Przedłużane i zagęszczane rzęsy są już zdecydowanie passe. Projektanci nadal lansują mocno podkreślone włoski, ale w bardziej naturalnej wersji. By osiągnąć efekt spektakularnych wachlarzy poza makijażem konieczne jest pielęgnowanie rzęs. Wyposaż kosmetyczkę w olejki (najlepiej rycynowy, ale sprawdzą się też arganowy lub migdałowy) oraz serum i odżywki. Zwracaj też uwagę na mascary z odżywczym składem, jak np. Wonder’Full od Rimmel, która teraz dostępna jest w Rossmannie za niecałe 26 zł.

Mat. prasowe

Pielęgnujący tusz do rzęs z Rossmanna

Mascara Wonder’Full to coś dla fanek bardziej wydłużonych niż pogrubionych rzęs. Lekka formuła nie obciąża włosków i nadaje im intensywny kolor, a duża silikonowa szczoteczka dobrze je rozczesuje i delikatnie unosi. Efekt najbardziej pasuje do subtelnych, dziennych makijaży. W trakcie dnia tusz nie kruszy się i nie rozmazuje. Łatwo usunąć go płynem micelarnym bez konieczności intensywnego tarcia. Produkt zawiera olejek arganowy, dzięki czemu wzmacnia rzęsy. Na wizażu został oceniony na 3,4/5.

„Używam mascary Wonder’Full już dłuższy czas i jestem bardzo zadowolona. Lekka formuła z olejkiem arganowym idealnie podkreśla rzęsy. Nie są kolosalnie pogrubienie, ale za to bardzo wydłużone.”

„Tusz ma świetną szczoteczkę, dzięki czemu rzęsy są doskonale rozdzielone, podkręcone i pogrubione, ale nie posklejane. Wiele moich poprzednich mascar mocno osłabiało włoski i podrażniało oczy, a w przypadku Wonder’Full mimo codziennego stosowania rzęsy są w lepszej kondycji.”

„Tusz nie zostawia grudek i nie osypuje się, choć czasem lekko odbija się na powiekach. Silikonowa szczoteczka dobrze rozdziela i wydłuża rzęsy. Po codziennym używaniu zauważyłam, że włoski stały się mocniejsze” - komentują wizażanki.