Lara Gessler podkreśliła ciążowy brzuszek obcisłym kombinezonem. Ale jej buty to hit!

Lara Gessler podkreśliła ciążowy brzuszek w modnym kombinezonie. Widać, że narodziny pierwszego dziecka zbliżają się wielkimi krokami- brzuszek przyszłej mamy jest już naprawdę duży! Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia córki Magdy Gessler. Lara Gessler wyglądała świetnie w jasnym kombinezonie i w beżowych kowbojkach.

Lara Gessler w modnej ciążowej stylizacji

Pod koniec kwietnia Lara Gessler po raz pierwszy poinformowała swoich fanów, że spodziewa się dziecka. Córka Magdy Gessler pochwaliła się wówczas wyraźnie zaokrąglonym brzuszkiem. Lara Gessler razem z partnerem przebywali wtedy na Mazurach, gdzie spędzali czas od początku pandemii koronawirusa.

– Zależało mi, żeby ten kluczowy okres, jakim jest początek ciąży, spędzić najspokojniej, jak się da. Z dala od mediów i ciekawskich spojrzeń. Na Mazurach nie trzeba się kamuflować, nikomu tłumaczyć, bo obok mamy tylko zaprzyjaźnionych sąsiadów – mówiła ostatnio Lara.

Teraz wszystko wskazuje na to, że Lara Gessler wróciła już do Warszawy. Ostatnio paparazzi zrobili zdjęcia przyszłej mamie, która wybrała się do salonu kosmetycznego, żeby zadbać o swoje paznokcie. Lara Gessler zaprezentowała się w modnym kombinezonie, który połączyła z kowbojkami. Look uzupełniła chusta, która zastąpiła maseczkę ochronną.

Zobaczcie sami, jak w zaawansowanej ciąży prezentuje się Lara Gessler! Podoba się Wam look przyszłej mamy?

Lara Gessler w kombinezonie.

Przyszła mama zachwyca swoim wyglądem!