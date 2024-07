O Lanie Del Rey zrobiło się głośno kiedy wydała swój debiutancki singiel "Video Games". Masa medialnych spekulacji związanych z jej oryginalnym wyglądem dolała oliwy do ognia i z dnia na dzień Amerykanka trafiła do pierwszej ligi gwiazd. Obecnie jej płyta "Born to die" jest jedną z najchętniej kupowanych w ostatnich tygodniach w Polsce i na świecie, nierzadko walczy o pierwszą pozycję z Adele czy Gotye. Zobacz: To ona wygryzie Adele i Lady Gagę?

Ostatnio medialne doniesienia na temat Lany Del Rey jakby trochę ucichły, ale być może nie bez powodu. Dzisiaj swoją premierę ma kolejny teledysk piosenkarki, do klimatycznej piosenki "Carmen".

Klip jest zobrazowany w stylu do jakiego Lana zdążyła nas przyzwyczaić. Przewijają się archiwalne materiały wideo zmontowane z wizytówkami z backstage'u z planu. Podobno w teledysku możemy zobaczyć także fragmenty nagrań filmowych, które Del Rey dostała od swoich fanów.

Czy "Carmen" ma szansę być tak samo zawojować listy jak "Video Games"? Zobaczcie i posłuchajcie:

