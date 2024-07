Ostatnie o Lanie Del Rey zrobiło się trochę cicho. Artystka jednak postanowiła o sobie przypomnieć wypuszczając teledysk do piosenki "Chelsea Hotel No 2". Utwór pochodzi z 1974 roku i w oryginale wykonuje go legendarny Leonard Cohen. Zagraniczne media donoszą, że wokalistka pracuje nad nową płytą, a jej premiera może nastąpić jeszcze w tym roku.

Reklama