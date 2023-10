Laluna zabrała głos ws. wypadku syna Sylwii Peretti. Chociaż uważa, że można było tego uniknąć, przyznała wprost, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jak zareagowała na wieść o śmierci Patryka? Opowiedziała, co wtedy zrobiła.

W nocy z 14 na 15 lipca w Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia, którym przez wiele tygodni żyła cała Polska. Samochód, który pędził przez miasto z ogromną prędkością, nagle wypadł z drogi i dachując wylądował przy moście Dębnickim. Autem podróżowały wówczas cztery osoby, w tym, jak się potem okazało, syn gwiazdy "Królowych życia", Sylwii Peretti. Wszyscy zginęli na miejscu.

Wypadek i śmierć tak młodych osób wstrząsnęła Polakami, choć wielu powtarzało, że do zdarzenia nie doszłoby, gdyby nie ogromna prędkość. Niedawno odnaleziono świadka, którego wówczas omal nie potrącono. Teraz, przeszło miesiąc od tragedii, do sprawy odniosła się Laluna, również gwiazda "Królowych". W rozmowie ze Światem Gwiazd wspomina moment, w którym dowiedziała się o wypadku.

Nie mogłam uwierzyć. Cały czas pytałam innych, czy on żyje. Pisałam do każdego i tak dalej. Bo cały czas w głowie miałam takie wyobrażenie, co ta matka czuje. [...] Ale to nie tylko chodzi o Sylwię Peretti. Tam zginęła czwórka dzieci. Czwórka młodych chłopaków, więc tragedia straszna