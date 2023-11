Ostatnio głośno zrobiło się wokół Lady Gagi. Wszystko za sprawą jej fenomenalnej roli w filmie "Narodziny gwiazdy". Piosenkarka wcieliła się tam w postać zdolnej artystki, która jednak w życiu prywatnym nie ma zbyt wiele szczęścia. Jej mąż (Bradley Cooper) boryka się bowiem z problemem alkoholowym. Piosenka "Shallow", która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej z filmu, zdobyła nawet Oscara.

Namiętny występ Lady Gagi oraz Bradleya Coopera podczas 91. gali rozdania statuetek również sprawił, że o piosenkarce zrobiło się jeszcze głośniej. To spowodowało, że media po raz kolejny przypomniały o sprawie sprzed lat, o której artystka z pewnością chciałaby zapomnieć.

Lady Gaga zabiła swoją koleżankę?

Przed laty internauci stworzyli dziwną teorię spiskową na temat Lady Gagi. Przypomnijmy, że swoją karierę zaczynała ona między innymi w chórkach u niejakiej Liny Morgan. Niestety, w 2008 roku piosenkarka popełniła samobójstwo skacząc z dachu. Rodzina gwiazdy nie chce jednak w to wierzyć. Według nich oraz fanów 19-latki za śmierć artystki odpowiada... Lady Gaga! Rodzice Liny Morgan są przekonani, że Gaga była zazdrosna o jej karierę i postanowiła pozbyć się konkurencji.

Matka Liny Morgan zauważyła, że Lady Gaga była łudząco podobna do jej córki. Co więcej, po śmierci 19-latki miała się do niej coraz bardziej upodabniać i kopiować jej sceniczny wizerunek. Internauci poszli nawet o krok dalej. Według nich Lady Gaga z zazdrości o Linę ukradła jej duszę i tożsamość, ponieważ należy do... Zakonu Iluminatów! Wierzycie w to?

Rodzina Liny Morgan twierdzi, że ich córkę zabiła Lady Gaga

Lady Gaga mogłaby kogoś zabić?

