Krótki film stworzony przez Lady Gagę i Nicolę Formichettiego, dyrektora kreatywnego Muglera, miał swoją premierę w Paryżu podczas pokazu wiosennej linii marki.

Film, który promuje najnowszą, wiosenną kolekcję Muglera dla kobiet, powstał przy udziale wielkich gwiazd. Nikogo nie dziwi, że to właśnie Lady Gaga została twarzą etiudy, gdyż od kilku sezonów jest muzą Nicoli Formichettiego i to on jest odpowiedzialny za jej najdziwniejsze stylizacje.



Za zdjęcia do filmu zrobili znani fotografowie: Inez van Lamsweerde i Vinoodh Matadin.



Oceń sama, jedną z najdziwniejszych kreacji modowych w sezonie!





