Lady Gaga to z pewnością jedna z najbardziej zapracowanych gwiazd ostatnich lat. Dzięki ciężkiej pracy artystka osiągnęła ogromny sukces. Jej ostatnia płyta z dnia na dzień stała się hitem. Zaledwie kilka tygodni temu Gaga wymyśliła, że zrobi aż pięć teledysków do jednej piosenki a dziś pojawiły się kolejne informacje o planach gwiazdy.

Okazuje się, że Lady Gaga już przygotowuje się do nagrania kolejnej płyty!

- Już nad czymś pracuje. Mam dużo nowych pomysłów, planuję też kolejną trasę koncertową. Ponadto zamierzam nagrać kolejny teledysk. Mam sporo do zrobienia- wyznała Gaga.

Artystka najwyraźniej wie jak zadowolić swoich fanów! Przypomnijmy, że premiera ostatniego krążka Gagi odbyła się zaledwie cztery miesiące temu.

