Kontrowersyjna wokalistka Lady Gaga po raz kolejny wprawia w zdumienie. Tym razem nie strojem, w którym pojawiłaby się publicznie, ale planem na najbliższą przyszłość. Amerykańska piosenkarka postanowiła właśnie podbić południowoazjatycki rynek. Zamierza rozkochać w sobie mieszkańców Indii.



- Jadę do Indii, bo mogę. Wcześniej nie miałam pieniędzy na podróże i środków, by dotrzeć z moją sztuką do fanów w tamtej części świata. - powiedziała gwiazda pop w The Wall Street Journal.

Lady Gaga nawiązała już współpracę z hinduskimi twórcami. Efektem jest pierwszy remiks singla "Judas". Jesteście ciekawi jak brzmi nowa Gaga? Posłuchajcie.

