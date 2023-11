Bradley Cooper i Lady Gaga są parą? Informacje o romansie aktora i piosenkarki, którzy wystąpili w filmie "Narodziny gwiazdy", wywołały ogromne emocje wśród ich fanów. Internauci zaczęli podejrzewać, że Bradley i Gaga mają romans po tym, jak podczas koncertu w Las Vegas artystka zaprosiła aktora na scenę i wpatrywała się w niego, gdy razem wykonywali piosenkę "Shallow". Plotki na ich temat podsyciła również wiadomość, że Lady Gaga zerwała zaręczyny ze swoim partnerem, Christianem Carino.

Bradley Cooper zdradził Irinę Shayk?

Bradley Cooper i Lady Gaga do tej pory nie potwierdzili, ale i nie zdementowali medialnych doniesień. W sieci można jednak znaleźć całkiem sporo ich wspólnych zdjęć z oficjalnych imprez, na których nie szczędzą sobie czułości. Czy przystojny aktor rozstał się z Iriną Shayk i związał z Gagą?

Ostatnio piękna partnerka Bradleya została przyłapana w Mediolanie. I chociaż do tej pory Irina Shayk nie unikała paparazzi i chętnie pozowała do zdjęć, to tym razem było zupełnie inaczej. Smutna modelka wysiadła z samochodu i szybko uciekła do hotelu. Czy zdjęcia Iriny podsycą plotki o kryzysie w jej związku z przystojnym aktorem? Zobaczcie sami!

Irina Shayk nie chciała pozować do zdjęć

Zdjęcia modelki potwierdzają plotki o romansie Gagi i Bradleya?

