W kwietniowym lookbooku Zara TRF znalazły się najciekawsze trendy na wiosnę i lato 2013. Wśród nich nie zabrakło dużej dawki ponadczasowego denimu, który w tym sezonie będziemy mogły nosić od stóp do głów. Dżinsowe boyfriendy, ogrodniczki i koszule to tylko niektóre propozycje. Będą one dobrym pomysłem na dopełnienie codziennej stylizacji.

Wśród najnowszych ubrań z kolekcji TRF nie zabraknie również bieli i kwiatowych akcentów oraz inspiracji ze światowych wybiegów - wzorzystych kompletów w postaci kolorowych szortów i oversizeowych bluz ozdobionych identycznym deseniem. Cały lookbook Zara na kwiecień znajdziecie w naszej galerii.

Tak prezentuje się najnowszy lookbook Zara TRF: