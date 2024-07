Nie milkną echa rozstania Ashtona Kutchera i Demi Moore. Jedna z najgłośniejszych par Hollywood po sześciu latach małżeństwa zdecydowała się na rozwód. Powodem były zdrady aktora. Ashton nie chowa jednak głowy w piasek i stara się wytłumaczyć ze swoich zachowań. W wywiadzie z magazynem "Woman's Health" powiedział, czego oczekuje od kobiety w związku.

- Związek to ciągła praca. Nie można się skoncentrować tylko nad jego początkiem, trzeba cały czas o niego dbać i walczyć. Ale jest jedna rzecz, której nie zaakceptuję. Nie łatwo o tym mówić, ale... Nie mogę być z kobietą, która chce mnie zmienić, która ciągle znajduje we mnie jakieś wady. Szczególnie, że umiem pracować nad sobą, umiem słuchać i wyciągać wnioski. Ale to musi być współpraca, a nie narzucanie przez kobietę zasad, które mają mnie zmienić.

Czyżby Demi była tak bardzo krytyczna wobec Ashtona?

(ac)