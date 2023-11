1 z 7

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan wzięli udział w nowym programie "The Story of My Life". Opowiedzieli o zaręczynach - okazało się, że para pokochała się od pierwszego wejrzenia! Do zaręczyn doszło na stoku. Potem ślub i bardzo szybko dziecko.

Okazuje się, że wtedy pojawiły się pierwsze chwile zwątpienia - kompletnie inne życie, zmiana priorytetów, zmiana trybu życia.

A jak zareagowali na swoje metamorfozy? Jak będą wyglądać za 30 i 50 lat?

