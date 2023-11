Basia Kurdej-Szatan wrzuciła na Instagram bardzo odważne zdjęcie, które nie do końca przypadło do gustu wszystkim fanom. Basia pozuje na nim w kusym kostiumie, w którym występuje w musicalu "Chicago". Samym kostiumem Basia już chwaliła się niejednokrotnie, ale teraz kostium w połączeniu z nieco wyzywającą pozą aktorki sprawił, że na jej Instagramie zagrzmiało! Część fanów jest... zażenowana zdjęciem. Co piszą?

Reklama

Wow. Niezbyt odważnie? z całym szacunkiem do Pani osoby ale jest Pani tak piękną, mądra osobą, że aż źle się patrzy na tę pustą fotografię która obdziera Pani wizerunek z tych wszystkich zalet które do tej pory ludzie wypisania na Pani twarzy :( Zdjęcie jak z bu****u, a szkoda Lubiłam tę aktorkę, ale po tym jak zaczęłam śledzić ja na Instagramie (mam tez innych aktorów polubionych) to trochę zmieniłam zdanie. Nawet jeśli to aktorska gra, to chyba nie każdy aktor wrzuca na ig zdj w stroju z występu - ok, ale w takiej pozie, prowokujące i (...) wulgarne (...) A mąż nie będzie zły? Trochę tu widać co nie co ???? (Zobacz: Mąż Kurdej-Szatan zastąpi Tomka w "M jak miłość"?! Znamy szczegóły jego nowej roli!)

Więcej: Basia Kurdej-Szatan komentuje finansową aferę na jej Instagramie!

Ale nie wszyscy są tak krytyczni. Część fanów jest zachwycona zdjęciem Kurdej-Szatan i domaga się więcej takich ujęć:

Mmmmmm. Ale seksowne kuszące zdjęcie Booosko :* mega sexy

Co więcej, niektórzy chwalą ją za to, że potrafi zmieniać się tak łatwo dla roli, co w przypadku aktorstwa jest dużą zaletą:

(...) Uważam ze aktor to zawód dziś jesteś księżniczka jutro zakonnica później morderczynią a jeszcze później prostytutka taki ZAWÓD :) za to szanuje różnorodność ja myślę że będąc aktorem trzeba się wcielać w różne role. I czego ma się Basia Kurdej-Szatan wstydzić? Raz że taka rola, dwa że piękna kobieta! Aktorstwo to sztuka, nie każdemu musi się to podobać ;)

DALSZA CZĘŚĆ TEKSTU POD WIDEO

Basia Kurdej-Szatan w Playboyu?!

Niektórzy poszli o krok dalej i stwierdzili, że Basia powinna wystąpić... w Playboyu!

czekamy na okładkę w Playboy ????????

A wy jak oceniacie zdjęcie Basi? Zbyt wyuzdane? A może Basia pokazała nim swój profesjonalizm i to, że może wejść w każdą rolę?

To zdjęcie wywołało burzę na Instagramie Kurdej-Szatan.

Instagram

Przesadziła?

ONS.pl

Reklama

Czy jej mąż powinien czuć się zazdrosny?