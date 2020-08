Kupiła sukienkę z AliExpress za 25 złotych. Jej znajomi nie mogli uwierzyć w to co widzą, kiedy ją założyła!

Początek jesieni zapowiada się niezwykle ciepło i słonecznie, dlatego nie rezygnujcie jeszcze z letnich sukienek midi, które mogą okazać się idealną bazą do tworzenia typowo jesiennych looków. Latem 2020 na ulicach królowały, i nadal królują, sukienki midi w groszki. W jesiennych kolekcjach sieciówek takich jak Zara czy H&M groszki są nadal obecne. Dlatego jeśli jeszcze nie masz sukienki w ten wzór, to ostatni moment żeby ją kupić. Z tego samego założenia wyszła jedna z modowych influencerek, która skusiła się na taką sukienkę... z AliExpress!

Zobacz także: Ta hitowa sukienka z Zary wyszczupla o minimum rozmiar! To hit jesieni 2020 na Instagramie

Sukienka midi w kropki z AliExpress jeszcze do niedawna kosztowała 81,55 zł. Teraz po przecenie kosztuje 40 złotych. Ale to nie koniec! Jeśli chcecie pierwszy raz zrobić zakupy na AliExpress i kupić na przykład tę lub inną sukienkę, z kodem rabatowym: PARTYPL, zaoszczędzicie kolejne 4 dolary (ok 15 zł) - czyli ostateczna cena tej sukienki wyniesie zaledwie 25 złotych!

ALIEXPRESS SUKIENKA W GROSZKI ALIEXPRESS ZOBACZ W SKLEPIE

Tak sukienka prezentuje się w rzeczywistości. Naszym zdaniem, wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciach z AliExpress. W połączeniu z dużym kapeluszem i białymi klapkami na słupku wygląda jak z Zary albo jeszcze lepiej! Zgadzacie się?