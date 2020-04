Kultowe seriale HBO dostępne bez abonamentu?! Niestety, na razie nie wszędzie

Dobra wiadomość: HBO udostępnia za darmo swoje kultowe seriale, jak "Rodzina Soprano", "Prawo ulicy" czy "Sześć stóp pod ziemią”! Mogą je oglądać wszyscy, poza subskrypcją. Gorsza wiadomość: dotyczy to na razie tylko rynku amerykańskiego.

Czy serwis rozważa taki sam ruch w Polsce?

Zobacz także: Z Netflixa znikają filmy i seriale, w tym kultowe produkcje! Zobaczcie listę

W USA część oferty HBO można oglądać za darmo

Oczywiście za darmowym udostępnieniem produkcji stoi koronawirus. HBO postanowiło umilić czas Amerykanom dając im dostęp do swoich popularnych produkcji.

Jak informuje onet.pl, za darmo udostępniono użytkownikom aplikacji HBO Go oraz HBO Now niemal 500 godzin oryginalnych materiałów. Wśród seriali znalazły się też nowsze produkcje - jak "Veep", "Sukcesja”, czy "Barry". A także 20 filmów wytwórni Warner Bros., w tym "Imperium słońca”, czy "Co się wydarzyło w Madison County”. Bez abonamentu Amerykanie obejrzą też kilka świetnych dokumentów.

Portal Onet zapytał HBO, czy stacja zastanawia się nad podobnym posunięciem w Polsce:

— Sprawdzamy możliwości wprowadzenia podobnego rozwiązania w Europie. Tymczasem osoby zainteresowane naszą ofertą mogą skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego — powiedziała Onetowi Agnieszka Niburska z HBO Polska.

Myślicie, że pojawi się podobna oferta?

Zobacz także: Najlepsze filmy z Julią Wieniawą na Netflix! Są gorące nowości i wielki kinowy hit!