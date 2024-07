Za nami największe modowe wydarzenie w Polsce! Na imprezie Flesz Fashion Night, która odbyła się we wtorek na warszawskim Służewcu, pojawiły się prawdziwe tłumy gwiazd. Zaproszeni goście mogli zobaczyć nie tylko najnowsze kolekcje 10 czołowych polskich projektantów, ale również kolekcję butów marki Kazar na sezon jesień/zima 2016/2017.

Przygotowaliśmy dla Was skrót z tego, co działo się z Flesz Fashion Night. Jak wyglądało to modowe święto od kulis, jak prezentowały się gwiazdy na czerwonym dywanie i jak się bawiły?

Zobaczcie nasze WIDEO z imprezy!

Gwiazdy na Flesz Fashion Night.