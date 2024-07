Wiemy już, że Natalia Kukulska nie pojawi się w nowym programie muzycznym „The Voice of Poland”. Jak informują media, producenci woleli zatrudnić Anię Dąbrowską, która zgodziła się na niższą stawkę niż jej koleżanka z branży.

Okazuje się, że Natalii zależało na tym, żeby za jeden odcinek dostawać ponad 20 tysięcy złotych a na taką propozycję nie zgodził się producent programu. Jak informuje „Życie na gorąco” Kukulska nie zgodziła się na niższą kwotę ze względu na swoją dawną opiekunkę do dzieci, Maję Sablewską!

- Na pewno uraziło ją to, że kwota zaproponowana przez Rochstar jest niższa niż ta, którą dostaje jej była opiekunka do dziecka w show X Factor. Może nie pomyślała, że za 10 tysięcy złotych tygodniowo zyska możliwość podwyższenia stawki za koncerty. Ale to jej wybór. Taka już jest Natalia- zdradza w magazynie znajoma Kukulskiej.

Wygląda więc na to, że piosenkarka nie może pogodzić się z faktem, że jest mniej atrakcyjna niż jej była fanka.

Reklama