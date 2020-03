Magda Gessler z okazji 10. serii "Kuchennych rewolucji" dostała wyjątkowy prezent od partnera!

„Kuchenne rewolucje” mają już dziesięć lat! Magda Gessler odmieniła w tym czasie 280 restauracji, ułożyła 1128 przepisów i przejechała blisko 50 tysięcy kilometrów. Program restauratorki to maszynka do zarabiania pieniędzy - w samym tylko 2018 r. zarobił dla stacji 233 mln złotych! Nic dziwnego, że stacja postanowiła uczcić jubileusz i zaprosiła gwiazdę na huczną imprezę do restauracji w Pałacu Sobańskich. „Królowa TVN-u” świętowała sukces razem z mężem, dziećmi, Larą Gessler i Tadeuszem Mullerem, oraz widzami.

Dostałam od fanów morze kwiatów i dobrych życzeń, od dzieci tort z Fukiera i kolaż rodzinnych zdjęć, a od męża piękną bransoletkę. Największą niespodzianką była jednak dla mnie sama impreza, zorganizowana w najlepszej restauracji w Warszawie – mówi „Fleszowi” Gessler.

Gwiazda nie ma zamiaru spoczywać na laurach.