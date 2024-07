Ciąża i poród Małgorzaty Kożuchowskiej z pewnością należą do najgłośniejszych wydarzeń w show-biznesie w mijającym roku. Aktorka mocno dbała o prywatność w tym wyjątkowym dla siebie czasie, ale po urodzeniu nie kryła radości. Podobnie jak jej najbliżsi. Przypomnijmy: "Gosia urodziła następcę tronu!"

Reklama

Okazuje się też, że narodziny pierwszego dziecka gwiazdy są też doskonałą okazją do żartów. Przynajmniej według Kuby Wojewódzkiego, który regularnie wyśmiewa polskich celebrytów w swojej kolumnie "Mea Pulpa" w "Polityce". Dziennikarz nie mógł oczywiście przejść obojętnie obok porodu Kożuchowskiej i w swoim stylu skomentował go na łamach tygodnika. Nawiązał do cytowanej wyżej wypowiedzi ojca aktorki.



Wiadomość dobra dla rodziny Kożuchowskich, rodziny Radia Maryja i każdej innej prawdziwej rodziny w kraju. Małgorzata Kożuchowska urodziła syna. Gratulujemy! Polska wpadła w szał radości. Padają nawet sformułowania o następcy tronu. Trwają formalności załatwienia meldunku w Nazarecie - czytamy w "Polityce".

Udany żart?

Zobacz: Kożuchowska pierwszy raz o porodzie. Wróciła z synkiem do domu

Zobacz także

Reklama

Ciążowe stylizacje Małgorzaty Kożuchowskiej: