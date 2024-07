O uśmiechniętym zdjęciu Joanny Moro nad grobem Anny German mówił cały internet. Gwiazda postanowiła wykonać pamiątkową fotografię z corocznej kwesty na Powązkach, która natychmiast trafiła do sieci. Niestety, fani aktorki nie odebrali tego pozytywnie. Przypomnijmy: Fani zaatakowali Moro za uśmiechnięte zdjęcie nad grobem German. Aktorka już się wytłumaczyła

Kontrowersyjnym temat zajął się również Kuba Wojewódzki w swojej audycji w Rock Radio. Dziennikarz potraktował całą historię w charakterystyczny dla siebie sposób. Do aktorki telefonował jeden z dziennikarzy, podający się za "ducha Anny German", który straszył gwiazdę za wykonane zdjęcie. Moro zorientowała się, że jest wkręcana przez radio:

Moro: Halo słucham!

Dziennikarz: Jak mogłaś? Jak mogłaś. Na moim grobie? Na moim grobie? Będę cię straszyć! Jak mogłaś? Tak łatwo przede mną nie uciekniesz

Moro: Halo, słucham. Z kim mówię?

Dziennikarz: Proszę skasować zdjęcie

Moro: Dobrze, skasuję, ale kto to mówi? Witam. Czy jestem w jakimś radiu?

Dziennikarz: Jest pani w świecie ciał, a ja jestem w świecie sacrum

Moro: Bardzo mi miło. Jak tylko się dorwę do komputera, to skasuje.