Kuba Wojewódzki również został wyśmiany za strój przez Zbigniewa Bońka! Prezes PZPN zasłynął ostatnio krytyką piłkarza Grzegorza Krychowiaka, a właściwą oceną jego stylowego płaszcza. Spotykając dziennikarza TVN na lotnisku, zrobił to samo!

Kuba Wojewódzki w felietonie dla "Polityki" postanowił krótko opisać całą historię, a przy okazji zażartować ze Zbigniewa Bońka. Oczywiście celnie:)

Prezes PZPN Zbigniew Wodecki skomentował na Instagramie zdjęcie naszego eksportowego piłkarza Grzegorza Krychowiaka. W Rzymie w efektownym płaszczu z futrzanym kołnierzem. "Męskich nie było?" - napisał Boniek. Co ciekawe, kiedy go ostatnio spotkałem na lotnisku, tak samo zażartował z mojego stroju. Nie od dziś wiadomo, że PZPN to jeden wielki żart - pisze