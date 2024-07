Reklama

Renata Kaczoruk jest w ciąży?



Kuba Wojewódzki i Renata Kaczoruk od kilku tygodni wypoczywają w Gdyni. Gwiazdor TVN pochwalił się już zdjęciami z pokładu helikoptera, a Renata pokazała zdjęcia z ich rowerowej przejażdżki. Ciekawe, że akurat Kubie nikt nie wypomina, jak Olivierowi Janiakowi, że jest biedny skoro spędza wakacje nad polskim morzem, a nie w zagranicznych kurortach :-)

Wróćmy jednak do tego co najciekawsze czyli letniej zabawny Kuby i Renaty z mediami. O co chodzi? Para podczas urlopu postanowiła sprowokować media. Jak? Umieszczali zdjęcia i opisy, które sugerowały, że Kuba oświadczył się Renacie. Szybko pojawiły się też plotki, że wkrótce zostaną rodzicami.



Kuba Wojewódzki zostanie ojcem?



Renata Kaczoruk postanowiła odnieść się do plotek, które kilka dni temu pojawiły się w mediach. Jak? Modelka zamieściła zdjęcie swojego brzucha, które podpisała:

renul_ka#sunday #notlazy #letsgo#trzymajcie_kciuki #kitesurfing#najtrudniejsze_poczatki #nieźlewieje#lekkatrwoga #gdzietenbrzuch #sexytummy

“#Gdzietenbrzuch” oraz zdjęcia Renaty z lekcji kitesurfingu chyba jasno pokazują, że gwiazda nie spodziewa się dziecka. A szkoda. Wszyscy już chyba trzymają kciuki za to, żeby Kuba Wojewódzki w najbliższym czasie został ojcem :-).

