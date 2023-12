W tym roku dużym wydarzeniem było odejście Jakuba Błaszczykowskiego z reprezentacji Polski w piłce nożnej. Sportowiec nie tylko był dobry w tym co robi, ale również zaskarbił sobie olbrzymią sympatię kibiców. W prywatnym życiu spotkała go jednak jedna z najokrutniejszych chwil, jaką można sobie wyobrazić. W wieku 10 lat widział, jak jego ojciec zabił jego mamę, godząc ją nożem.

Kuba Błaszczykowski był świadkiem zabójstwa swojej mamy, gdy miał zaledwie 10 lat. Sprawcą był jego własny ojciec. Trauma raz na zawsze odcisnęła piętno na jego życiu. Terapią dla chłopca była piłka nożna, która od zawsze była jego pasją. Marzenia przekuł w realny sukces i całe życie pamięta, jak jego ukochana mama wierzyła w to, że mu się uda. Teraz w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" opowiedział o swojej karierze oraz wrócił wspomnieniami do najgorszych chwil swojego życia: