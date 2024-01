Już w lutym do sieci trafi pierwszy pełnometrażowy film o historii Kuby Błaszczykowskiego, legendarnego polskiego skrzydłowego.

Reklama

Film KUBA przedstawi niezwykłą i emocjonalną historię życia i drogę kariery 109-krotnego reprezentanta Polski, byłego kapitana drużyny narodowej, dwukrotnego mistrza Niemiec oraz zdobywcy pucharu Niemiec z Borussią Dortmund – Jakuba „Kuby” Błaszczykowskiego.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia i emocjonujący fragment zapowiadający film "KUBA".

Jakub Błaszczykowski w filmie "KUBA"

Pełnometrażowy dokument pt. "KUBA", przedstawiający poruszającą historię Jakuba Błaszczykowskiego, będzie miał premierę już w lutym na platformie Prime Video. W filmie widz będzie mógł zobaczyć wzloty i upadki Kuby oraz jego piłkarską drogę jak i prywatne życie:

Dokument Papaya Films opowie o jego początkach, rozwoju i okolicznościach zakończenia zapierającej dech w piersiach kariery. W wywiadach z Błaszczykowskim, jego rodziną, przyjaciółmi i kolegami z boiska, widzowie będą mieli okazję poznać historię chłopaka z Truskolasów, który z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych polskich sportowców na świecie. - czytamy w informacji prasowej.

mat. prasowe mat. prasowe

Zobacz także: Kuba Błaszczykowski wspomina mamę: "Chciałbym, żeby widziała, że warto było"

W sieci pojawił się już zwiastun zapowiadający premierę dokumentu "KUBA". Jakub Błaszczykowski na pytanie: Jakiego Kubę zobaczymy w tym filmie?" odpowiada: "Myślę, że prawdziwego", a do jego oczu napłynęły łzy. W zwiastunie dostajemy także kilka fragmentów z archiwum domowego sportowca z czasów jego dzieciństwa.

Youtube Prime Video Polska Youtube Prime Video Polska

Zobacz także: Poruszająca przemowa Kuby Błaszczykowskiego: "Mamo to dla ciebie"

W dzieciństwie sportowiec przeżył rodzinną tragedię. Jakub Błaszczykowski był świadkiem zabójstwa swojej mamy, gdy miał zaledwie 10 lat. W dodatku sprawcą był jego ojciec. Trauma na zawsze już odcisnęła piętno na jego życiu. Jakub Błaszczykowski mimo bólu nie poddał się i spełnił swoje marzenia o karierze sportowej. O karierze, w którą zawsze bezwarunkowo wierzyła jego mama. To właśnie jej dedykuje wszystkie swoje sukcesy i wie, że czuwa nad nim z góry. Kiedy kilka dni temu podczas Gali Mistrzów Sportu otrzymał tytuł Superczempiona, zwrócił się do mamy: "Mamo, to dla Ciebie". Teraz otworzył się dla swoich widzów w filmie "KUBA", którego premiera już niebawem. Jesteście ciekawi historii, którą się podzielił?

mat. prasowe mat. prasowe