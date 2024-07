Na wczorajszym pokazie kolekcji Swarovskiego naszą uwagę przykuły buty Alicji Węgorzewskiej. Celebrytka najwyraźniej postanowiła, że za wszelką cenę włoży sandałki, które były za małe co najmniej o jeden rozmiar. Efekt był koszmarny! Buciki wpijały się w stopy artystki, co nie wyglądało ani seksownie ani apetycznie.

Musimy z przykrością stwierdzić, że cała stylizacja nie do końca przypadła nam do gustu. Sukienka w cętki, legginsy i za małe buty to z pewnością nie jest dobre połączenie.

Zgadzacie się z nami?

