Po tym jak Kayah wróciła do dawnej formy nie stroni od ciekawych stylizacji. Na wczorajszą imprezę w Teatrze Wielkim założyła garnitur z krótkimi szortami, a do tego kabaretki i nieziemskie buty!

Jak widać nowa figura skłania Kayah to odsłaniania swoich kształtów - głęboki dekolt, odsłonięte nogi. Co myślicie o takim image?

