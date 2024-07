Monika Brodka jest triumfatorką wczorajszej gali rozdania Fryderyków. Artystka otrzymała statuetkę za "Album Roku w kategorii Pop" i "Produkcję Muzyczną Roku" oraz tytuł "Wokalistki Roku”.

My, poza talentem muzycznym, doceniliśmy zmysł artystyczny Brodki. Monika zraniła się w kolano i nie chcąc rezygnować z sukienki na galę, nakleiła plaster. Ale nie jest to byle jaki plaster! Piosenkarka dopasowała go kolorystycznie do wzorzystej sukienki. Gratulujemy pomysłu i dystansu do siebie!