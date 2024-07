Lady Gaga słynie z innowacyjnego podejścia do mody. To, o czym ktokolwiek do tej pory myślałby, że nikt na siebie nie założy, trafia do szafy piosenkarki.

Tym razem Lady Gaga sięgnęła po ogromnej wielkości naszyjnik z ozdobami w postaci kucyków z kreskówki „My Little Pony“. Dziennikarze, czyhający pod londyńskim hotelem na widok piosenkarki natychmiast ruszyli do ataku. Zdjęcia Gagi w ozdobie, która zapewne już wkrótce stanie się trendem, obiegły świat w tempie natychmiastowym.

Co myślicie o kolorowym naszyjniku piosenkarki? Założylibyście taki?

