Już dziś wielki finał "Azja Express". W finale znaleźli się: Agnieszka Włodarczyk i Marysia Konarowska, Iza Miko i Leszek Stanek, oraz Michał Żurawski i Ludwik Borkowski. Jak wyglądał finał? Tego dowiemy się oczywiście dziś o 21.30 w TVN-ie, ale jeszcze przed emisją finału poznaliśmy ważny szczegół show! Zdradziła go przed kamerami Agnieszka Włodarczyk - okazuje się, że tym razem flaga, której szukają uczestnicy w każdym odcinku, zmieniła... kolor! Przy okazji opowiedziała historię, którą na pewno zapamięta jeszcze przez długi czas.

(...) mężczyzna nie był zainteresowany, żeby nas podwozić. Ale jak nakreśliłyśmy mu całą sytuację, że to jest finał, że ta flaga, która jest zawsze czerwona, jest złota i że tylko od niego zależy, czy wygramy, to on... - zaczęła Agnieszka Włodarczyk.