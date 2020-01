Niby wszyscy znamy polskie piosenki i ich wykonawców. Ale czy na pewno... Nie macie czasem uczucia: znam to, ale kto to śpiewał? No właśnie. Mamy dla Was 25 teoretycznie łatwych fragmentów. Ale to tylko pozór. Ile poprawnych odpowiedzi znacie? Pochwalcie się wynikiem!

QUIZ Dziewczyna szamana, nie zazna nigdy snu, dziewczyna szamana, nie posłucha waszych słów Dziewczyna szamana, nie zazna nigdy snu, dziewczyna szamana, nie posłucha waszych słów Edyta Bartosiewicz Justyna Steczkowska Kasia Stankiewicz Kasia Kowalska Nad ogromną betonową wsią, z wolna gaśnie słoneczna żarówka. Nad ogromną betonową wsią, z wolna gaśnie słoneczna żarówka. Bajm Kombi 2 plus 1 Lombard Zanim powiesz jej, że to był ostatni raz, zanim dzień spłoszy srebrnego ptaka nocy... Zanim powiesz jej, że to był ostatni raz, zanim dzień spłoszy srebrnego ptaka nocy... Varius Manx Human O.N.A. Wilki Za oknem zimowo zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia Za oknem zimowo zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia Kult Dezerter T.Love Myslovitz Zatańcz ze mną jeszcze raz, otul twarzą moją twarz Zatańcz ze mną jeszcze raz, otul twarzą moją twarz Kasia Nosowska Edyta Bartosiewicz Agnieszka Chylińska Daria Zawiałow Mówię tak (mówię, mówię), mówię nie (mówię, mówię). Bywa, że (bywa, bywa), czasem jestem dziwna, jak to miasto. Mówię tak (mówię, mówię), mówię nie (mówię, mówię). Bywa, że (bywa, bywa), czasem jestem dziwna, jak to miasto. Beata Kozidrak Ewa Demarczyk Maryla Rodowicz Cleo Odkąd zobaczyłem ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać Odkąd zobaczyłem ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać Boys Weekend Top One Akcent W kinie, w Lublinie - kochaj mnie, w Kłaju, w tramwaju - kochaj mnie W kinie, w Lublinie - kochaj mnie, w Kłaju, w tramwaju - kochaj mnie Happysad Marysia Sadowska Piersi Brathanki To był maj, pachniała Saska Kępa, szalonym zielonym bzem. To był maj, pachniała Saska Kępa, szalonym zielonym bzem. Hanna Banaszak Maryla Rodowicz Magda Umer Zdzisława Sośnicka Zrzucę ciężar Twych kłamstw, powtarzanych co dnia, zacznę wierzyć w to, że żyć bez Ciebie się da Zrzucę ciężar Twych kłamstw, powtarzanych co dnia, zacznę wierzyć w to, że żyć bez Ciebie się da Kasia Kowalska Edyta Bartosiewicz Magda Steczkowska Renata Przemyk Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc, co mam robić. Lady Pank Tilt Papa Dance Mr. Zoob Zabiorę Cię ze sobą ponad szczyty gór, znajdziemy nas na nowo gdzieś w dolinie burz Zabiorę Cię ze sobą ponad szczyty gór, znajdziemy nas na nowo gdzieś w dolinie burz Roksana Węgiel Cleo Viki Gabor Dawid Kwiatkowski Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, o nie, nie, nie... Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, o nie, nie, nie... Wilki Łzy MIG Ania Rusowicz Jesteś bohaterem, na zawsze, walczyłeś dla nas. Jesteś bohaterem, na zawsze, prawdziwy bohater ma twoją twarz. Jesteś bohaterem, na zawsze, walczyłeś dla nas. Jesteś bohaterem, na zawsze, prawdziwy bohater ma twoją twarz. Afromental Michał Szpak Kamil Bednarek Piasek A wszystko to, bo ciebie kocham, i nie wiem jak bez ciebie mógłbym żyć. Chodź! pokażę ci czym moja miłość jest, dla ciebie zabije się! A wszystko to, bo ciebie kocham, i nie wiem jak bez ciebie mógłbym żyć. Chodź! pokażę ci czym moja miłość jest, dla ciebie zabije się! Ich Troje Weekend Stachursky Piękni i Młodzi Czuję jak ziemia już usuwa się spod nóg, tak Cię pragnę, oh yeah! Czuję jak ziemia już usuwa się spod nóg, tak Cię pragnę, oh yeah! KSU IRA HEY ONA Chcę jeszcze raz pojechać do Europy, lub jeszcze dalej do Buenos Aires Chcę jeszcze raz pojechać do Europy, lub jeszcze dalej do Buenos Aires Kora i Maanam Beata i Bajm Małgorzata i Lombard Wanda i Banda Za ostatni grosz kupie dzis chociaz cień tamtych dni, za ostatni grosz wino z zielonych lat chce znów pić. Za ostatni grosz kupie dzis chociaz cień tamtych dni, za ostatni grosz wino z zielonych lat chce znów pić. Dżem Krzysztof Krawczyk Budka Suflera Andrzej Zaucha Miałem dziesięć lat, gdy usłyszał o nim świat, w mej piwnicy był nasz klub. Miałem dziesięć lat, gdy usłyszał o nim świat, w mej piwnicy był nasz klub. Republika Oddział Zamknięty Lady Pank Perfect I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Myslovitz Lenny Valentino Rotary Coma Piękne jak okręt, pod pełnymi żaglami, jak konie w galopie, jak niebo nad nami. Piękne jak okręt, pod pełnymi żaglami, jak konie w galopie, jak niebo nad nami. Wilki Łzy Myslovitz Bajm Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Karin Stanek Czesław Niemen Perfect Dawid Podsiadło Zawodowi macherzy od losu, specjaliści od śpiewu i mas, choćbyś nie chciał i tak znajdą sposób, na swej wadze położą nie raz. Zawodowi macherzy od losu, specjaliści od śpiewu i mas, choćbyś nie chciał i tak znajdą sposób, na swej wadze położą nie raz. Republika Brygada Kryzys Varius Manx Lady Pank Kto przegrany, nie liczy się, odpada z gry, całuj klamkę, pohamuj wstręt, pohamuj sny. Kto przegrany, nie liczy się, odpada z gry, całuj klamkę, pohamuj wstręt, pohamuj sny. Lady Pank Bolter Kombi Oddział Zamknięty Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham Dawid Podsiadło Dawid Kwiatkowski Taco Hemingway Krzysztof Zalewski Zaznacz odpowiedź Następne pytanie