Za nami finał show "Dance, dance, dance", w którym mogliśmy podziwiać niezwykłe występy w duetach w wykonaniu finalistów Adama Zdrójkowskiego i Wiktorii Gąsiewskiej oraz Patricii i Victorii Kazadi, a także ich solowe popisy. Wszyscy uczestnicy dali z siebie wszystko, ale mógł zwyciężyć tylko jeden duet. Po raz pierwszy w historii programu o zwycięzcach zdecydowali widzowie, głosując SMS-ami. Okazało się, że to Adam i Wiktoria podbili ich serca. Para wygrała statuetki oraz 100 tys. złotych, które przekazała fundacji "Akogo?". My zapytaliśmy jurorkę show, Idę Nowakowską, kto jej zdaniem powinien wygrać "Dance, dance, dance". Co ciekawe, ta osoba w ogóle nie znalazła się w finale! Zobaczcie nasz materiał wideo.

Ida Nowakowska wyjawiła nam, kto powinien wygrać show!

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska wygrali show!