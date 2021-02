Księżniczka Eugenia urodziła! Szczęśliwą nowinę rodzina królewska ogłosiła za pomocą mediów społecznościowych. Okazuje się, że pierwsze dziecko wnuczki Elżbiety II i jej męża Jacka Brooksbanka to chłopiec! W oficjalnym komunikacie nie podano imienia, jakie para wybrała dla synka, ale poinformowano, że tata był obecny przy porodzie:

Księżniczka Eugenia jest przeciwieństwem Kate i Meghan, które są przyzwyczajone do życia w blasku fleszy i chroni swoją prywatność, na tyle na ile jest to możliwe, należąc do rodziny królewskiej. Jednak w 2020 roku wnuczka królowej Elżbiety II zdecydowała się podzielić ze światem szczęśliwą nowiną i poinformowała, że na początku 2021 roku zostanie mamą.

Teraz na świat przyszedł syn pary, a Eugenia na swoim oficjalnym koncie opublikowała pierwsze zdjęcie z dzieckiem i mężem, który był obecny przy narodzinach.

Gratulujemy!

Her Royal Highness Princess Eugenie was safely delivered of a son today, 9th February 2021, at 0855hrs at The Portland Hospital. Jack Brooksbank was present.



The baby weighs 8lbs 1oz.



Read the announcement in full: https://t.co/hPiT2aKJe3 pic.twitter.com/QfUtRIG39N