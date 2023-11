Ostatnich kilka dni Księżna Kate wraz z księciem Williamem spędziła w Pakistanie, gdzie brała udział w wielu ważnych spotkaniach. W większości z nich parze towarzyszyli fotoreporterzy, którzy uwieczniali każdą chwilę, jednak okazuje się, że nie mieli wstępu na jedną z prywatnych imprez. Na szczęście zdjęcia z tego wydarzenia wyciekły do sieci, dzięki czemu wiemy, że księżna Kate postawiła na ubrania i dodatki z sieciówek! Zobaczcie poniżej, co miała na sobie.

Księżna Kate w butach za 130 złotych

Księżna Kate do tej pory słynęła ze swojego zamiłowania do ubrań z sieciówek. Żona księcia Williama chętnie sięgała po ubrania i dodatki dostępne dla przeciętnego człowieka, za co była uwielbiana. Pamiętacie "efekt księżnej Kate"? Działał za każdym razem, gdy żona Williama pojawiała się publicznie i zaprezentowała na sobie nową stylizację. Wtedy jej ubrania znikały ze sklepów jak świeże bułeczki. Coś czujemy, że identycznie będzie w przypadku jej pakistańskiego looku.

Księżna Kate pokazała się bowiem w sukience, która pochodzi z kolekcji marki Ghost i można ją kupić w sklepie Asos. Kreacja kosztuje 1057,44 zł i wyróżnia się kwiatowym nadrukiem mix and match. Do tego księżna dobrała buty marki New Look. Model w kolorze nude i na niewysokim obcasie kosztuje 133,13 zł! Nie da się ukryć, że ta cena jest bardzo atrakcyjna i można się spodziewać, że buty za chwilę znikną ze sklepów!

