Księżna Kate pojawiła się podczas świętowania zwycięstwa America's Cup Royal, gdzie wystąpiła w białej, koktajlowej sukience. Kreacja z ciemnymi wstawkami doskonale wyszczupliła i tak wąską talię Kate. Jak się dowiedziałyśmy sukienka ta pochodzi z wiosenno-letniej kolekcji marki Jaeger i kosztuje ok. 700 złotych. Fora internetowe wrą, a fanki stylu żony Williama poszukują tej sukienki w sklepowych stockach.

Reklama

Zobaczcie więcej stylizacji księżnej Kate

Reklama

Księżna swój dzienny look uzupełniła czarną kopertówką Stuarta Weitzmana - model "Muse", oraz zamszowymi szpilkami od Alexandra McQueena. Na nadgarstku można zauważyć zegarek Cartiera, a na szyi łańcuszek z charmsami od Asprey Woodland Collection. Kolejny look i kolejny sukces, jednak jak ktoś ma klasę, to trudno jest wypatrzyć wpadkę.

Zobaczcie więcej zdjęć księżnej Kate: