Księżna jak zwykle postawiła na swojego brytyjskiego ulubieńca, czyli Alexandra McQueena. A żeby być dokładniejszym to na projekty sygnowane metką domu mody zmarłego projektanta. Tym razem 32-letnia księżna Kate pojawiła się w historycznym miejscu związanym z II Wojną Światową. Kate zaproszona została do tajnej siedziby brytyjskim dekoderów szyfrów, w której niegdyś pracowała jej babcia.

Kate po raz kolejny wybrała strój od Lee McQueena. Delikatna bluzka ze złotymi guzikami to koszt, bagatela ponad 4500 złotych. Zaś wełniana spódnica ozdobiona w podobny sposób kosztuje ok. 3500 złotych. Księżna swój strój uzupełniła kopertówką Stuarta Weitzmana za ok. 1200 złotych i zamszowymi szpilkami LK Bennett.

