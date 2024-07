Księżna Kate w trzecim miesiącu ciąży? Magazyn OK! twierdzi, że to prawda i jeśli wierzyć ich doniesieniem, 34-letnia Kate już wiosną urodzi... syna!

Księżna Kate i książę William zrobili wszystkie potrzebne badania, by sprawdzić czy ich dziecko jest zdrowe - podaje OK!. - Rok temu myśli o trzecim dziecku - to było dla nich za dużo, ale teraz to doskonały czas. Oni zawsze chcieli mieć dużą rodzinę - miał powiedzieć magazynowi bliski znajomy książęcej pary.