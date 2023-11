Okres Bożego Narodzenia jest pracowity również na królewskim dworze. To właśnie w grudniu odbywa się jedno z najważniejszych przyjęć dyplomatycznych z udziałem królewskiej rodziny. Księżna Kate jak co roku zachwyciła swoją stylizacją, która dodatkowo podkreśliła jej szczupłą sylwetkę. Przy okazji oddała też hołd księżnej Dianie. W jaki sposób? Zobaczcie poniżej!

Reklama

Zobacz także: Królowa Elżbieta początkowo nie przepadała za księżną Kate! Jak wyglądało ich pierwsze spotkanie?

Księżna Kate na przyjęciu świątecznym

Księżna Kate jest znana z wyszukanego stylu, a jej kreacje zawsze dobierane są odpowiednio do okazji. Na ważną imprezę dyplomatyczną, połączoną z mniej formalnym przyjęciem, wybrała przepiękną aksamitną suknię projektu Alexandra McQueena. Krój kreacji idealnie podkreślał jej szczupłą sylwetkę, a nietypowy dekolt eksponował biżuterię.

Nie były to jednak zwykłe dodatki. Księżna Kate na głowie miała tiarę The Cambridge Lover's Knot należącą do księżnej Diany, oddając tym samym cześć matce księcia Williama. Na jej piersi nie zabrakło również broszki Royal Family Order, która jest największym odznaczeniem, jaki księżna mogła uzyskać od królowej.

Zobacz także: Księżna Kate zdradziła, że przygotowuje się do nowej roli! Te gesty mówią wszystko...

Zdjęcia z przyjęcia dyplomatycznego zostały opublikowane na oficjalnym profilu Kensington Royal

Księżna Kate doskonale pełni obowiązki reprezentacyjne oraz zna dworską etykietę. Umiejętności dyplomatyczne łączy ze swoją naturalnością i prawdziwością, czym zaskarbia sobie sympatię dyplomatów i oficjeli z całego świata.

East News