Dla księżnej Kate dzisiaj wyjątkowy dzień - kończy 31 lat. Jej życie można spokojnie porównać do historii Kopciuszka. Nie pochodzi z arystokratycznej rodziny, a powoli staje się najpopularniejszą członkinią rodziny królewskiej. Magiczna "przemiana" nastąpiła, kiedy to Kate Middleton poślubiła drugiego w kolejce do brytyjskiego tronu - Williama, księcia Cambridge.

Od tamtej pory Kate (teraz Catherine Elizabeth Mountbatten-Windsor) jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych osób na świecie. Każdy jej krok jest pilnie śledzony przez wszystkie media. Stale otaczają ją hordy żądnych wpadek paparazzich. Ale nic z tego. Kate jak na prawdziwą księżną przystało zachowuje prawdziwą klasę i doskonale odnajduje się w nowej roli. Udziela się charytatywnie, bierze udział w oficjalnych spotkaniach i uroczystościach, godnie reprezentuje rodzinę królewską i kraj. Media i poddani już ją kochają.

Przypomnijmy, że ten rok będzie dla księżnej wyjątkowy. Pod koniec maja na świat ma przyjść pierwszy potomek Kate i Williama, który zapoczątkuje kolejne pokolenie rodziny Windsorów. W dniu 31 urodzin życzymy jubilatce kolejnych sukcesów i dużo wytrwałości.

Tak Kate Midelton zmieniała się od czasów królewskiego ślubu: