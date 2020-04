Księżna Kate już nie nosi pierścionka zaręczynowego! Kolejny kryzys?

Od kiedy Meghan i Harry opuścili rodzinę królewską to Kate i William są na świeczniku. Ostatnio para podzieliła się ze światem zdjęciami, które zostały zrobione w ich gabinetach, pokazując ich przy pracy. Uwagi Internautów tym razem nie przyciągnęła stylizacja księżnej Cambridge, ale fakt, że nie ma na palcu pierścionka zaręczynowego. Czy to oznaka kryzysu w ich związku?

Zaskakujące zdjęcie Kate bez pierścionka zaręczynowego!

Jak wiadomo pierścionek zaręczynowy, który Kate otrzymała od Williama należał wcześniej do księżnej Diany. Do tej pory księżna rzadko rozstawała się z pierścionkiem z białego złota z pięknym szafirem otoczonym brylantami. Na najnowszym zdjęciu widać jednak, że nosi samą obrączkę.

Nie wiadomo, co jest powodem braku pierścionka zaręczynowego na palcu Kate. Może chodzić o kolejny kryzys w ich małżeństwie albo po prostu o względy bezpieczeństwa. Jak wiadomo w Wielkiej Brytanii podobnie, jak na całym świecie trwa epidemia koronawirusa, dlatego być może Kate stosuje się do wszystkich zaleceń specjalistów i często dezynfekuje ręce, a biżuteria, szczególnie tak duża może to utrudniać. Mamy nadzieję, że chodzi o ten drugi powód i o kryzysie nie ma mowy!

Instagram / kensingtonroyal

Księżna Kate do tej pory prawie zawsze nosiła pierścionek zaręczynowy!