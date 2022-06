Książę Harry miał wypadek podczas meczu! Mogło się skończyć tragicznie

Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety II wzbudza wielkie emocje. Obywatele nie tylko długo czekali na to, żeby zobaczyć Jej Wysokość, ale z wypiekami na twarzy wypatrywali też pojednania Meghan Markle i księcia Harry'ego z pozostałymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej . Choć pierwszego dnia wnuk monarchini i jego żona nie pojawili się na słynnym balkonie Pałacu Buckingham, wyraźnie trzymając się na uboczu, to drugiego dnia obchodów para przybyła do londyńskiej katedry św. Pawła na mszę dziękczynną. Meghan Markle wyglądała na niezwykle zadowoloną. Na twarzy księcia Harry'ego dostrzec można było jednak zdenerwowanie. Meghan Markle w białym kostiumie i eleganckim kapeluszu świętuje Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety II Msza dziękczynna w katedrze św. Pawła jest najważniejszym wydarzeniem zaplanowanym na drugi dzień Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II . Niestety Jej Wysokość nie była w stanie wziąć udziału w tej uroczystości. Pałac Buckingham opublikował oficjalne oświadczenie, w którym przyznano, że monarchini zmaga się z "pewnym dyskomfortem" po czwartkowej paradzie. Zobacz także: Książę Louis skradł show podczas Platynowego Jubileuszu Elżbiety II. Jego miny stały się hitem sieci! Chociaż uroczystości, które rozpoczęły się 2 czerwca, to przede wszystkim święto królowej, przed rozpoczęciem dużo mówiło się o Meghan Markle i księciu Harrym. Para przyleciała do Londynu, żeby wziąć udział w Platynowym Jubileuszu . Pierwszego dnia trudno było jednak wypatrzeć Sussexów. Jednak w piątek dumnie kroczyli po schodach do kościoła i chętnie pozowali do zdjęć. Uwagę fotoreporterów przyciągała Meghan Markle , która przez cały czas szeroko się uśmiechała. Choć w ostatnim czasie mogliśmy wiele przeczytać na temat konfliktu gwiazdy z Pałacem Buckingham, to filantropka...