Ksiądz w "M jak miłość" ujawni tajemnicę nowego lekarza z Grabiny! Jaki ma związek z rodziną Mostowiaków?

W „M jak miłość” w przychodni w Grabinie Artur zatrudnił nowego lekarza. Młody mężczyzna wzbudzi jednak podejrzenia u księdza. W 1484. odcinku, który zobaczymy 14 stycznia, proboszcz zdecyduje się opowiedzieć o swoich obawach Marysi. Czy to on jako pierwszy odkryje mroczny sekret Kalickiego?

Młody lekarz, kiedy spotka w przychodni księdza, będzie miał do niego nietypową prośbę:

Ksiądz, chcąc być pomocnym, szybko się zgodzi. To będzie dla niego możliwość poznania nowego lekarza:

Niestety, ksiądz nie dowie się, o jaką rodzinę chodzi, bo do gabinetu zaprosi go Marysia. Tam wyzna kobiecie, o czym rozmawiał z Kalickim:

Ludzie nie przestają mnie zaskakiwać. Ten wasz nowy stażysta ma dość nietypową pasję: genealogia. Ale kogo to dziś interesuje... Bo ja go wciąż spotykam na cmentarzu u nas, raz to go nawet widziałem w starej części w archiwum miejskim... Ja mu pomogę, oczywiście, bo takie stare parafie jak nasz skrywają wiele tajemnic - wyzna, ale Rogowska zbagatelizuje sprawę.