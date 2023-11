Krzysztof Pieczyński wdał się w bójkę w centrum Warszawy! Aktor znany m.in. z roli Bruna w serialu "Na dobre i na złe" w rozmowie z Polsat News zdradził, że został pobity przez mężczyznę, który miał go zaczepić i zacząć wyzywać. Policja twierdzi zaś, że aktor zaczął się awanturować z nieznajomym i wtedy doszło do szarpaniny i wymiany ciosów. Poznajcie szczegóły!

Jak twierdzy Pieczyński, do bójki miało dość na przystanku na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie w godzinach porannych:

Idę dość szybko, żeby złapać tramwaj, mija mnie facet, który krzyczy do mnie "ty pedale", "ty ubeku". Ja mówię, może porozmawiamy, może pan mnie z kimś myli, o co chodzi? I wtedy zaczyna mnie kopać. Gdy napastnik zaczął mnie kopać, zacząłem się bronić. Odepchnąłem go, ale znów mnie kopnął. W końcu udało mi się zrobić mu zdjęcie i wtedy uderzył mnie pięścią w twarz - mówi Pieczyński w Polsat News.