Kryzys w życiu Agnieszki Chylińskiej!? Co dalej z małżeństwem artystki?

Agnieszka Chylińska jest jedną z gwiazd, które bardzo chronią swoją prywatność. Piosenkarka nie publikuje w mediach społecznościowych rodzinnych zdjęć, nie chodzi z mężem do modnych restauracji, a jak twierdzą paparazzi w rozmowie z "Fleszem" nawet zakupy robią oddzielnie, aby nie dawać okazji do wspólnych fotografii. Podczas Polsat SuperHit Festiwal, gdzie na scenie świętowała swoje 43. urodziny pozwoliła sobie na krótkie nawiązanie do swojego męża i powiedziała:

On jest łysym blondynem z niebieskim okiem, Marku, taka jest prawda!

Niestety już od dłuższego czasu w mediach pojawiają się informacja na temat kryzysu w małżeństwie Agnieszki Chylińskiej i Marka, a teraz "Dobry Tydzień" informuje, że para prawdopodobnie nie mieszka już razem!

Kryzys w małżeństwie Agnieszki Chylińskiej?

W czasie epidemii koronawirusa Agnieszka Chylińska nie chce tracić kontaktu z fanami i codziennie umieszcza w sieci filmiki, na których czyta fragmenty ze swojej serii książek o "Zezi i Gilerze". Rodzice książkowych bohaterów są rozwiedzeni i mają trójkę dzieci: Zezię, Gilera i Franka. Artystka sama przyznała w wielu wywiadach, że w swojej twórczości czerpie ze swojego życia prywatnego. Teraz potwierdziła to również menadżerka Agnieszki Chylińskiej:

Agnieszka w swojej twórczości zręcznie przeplata od lat fikcję z własnymi doświadczeniami, przez co jest artystką wiarygodną i szczerą. A ile w tym prawdy? Nigdy nie komentowałyśmy jej życia i tak już zostanie, bo jest to sfera prywatna i powinna być chroniona – powiedziała "Dobremu Tygodnikowi" menedżerka, Joanna Ziędalska-Komosińska.

Sama wokalistka na jednym z filmików zdradziła, że śpi w pokoju dzieci:

Śpię w pokoju dzieci. One są złaknione mojej obecności

Na uwagę zasługują też inne sygnały, które mogą świadczyć o kryzysie w małżeństwie Agnieszki Chylińskiej. Mowa oczywiście o tatuażach! Jakiś czas temu piosenkarka wytatuowała na twarzy napis "Love Me", a na dekolcie słowo "sinner". Z całą pewnością artystka robi wszystko, aby ratować małżeństwo, ale jak informuje "Dobry Tydzień" para prawdopodobnie już nie mieszka razem:

Wiele wskazuje na to, że para nie mieszka już razem - informuje "Dobry Tydzień".

Być może jeszcze wszystko dobrze się skończy!

Niedawno Agnieszka Chylińska wytatuowała sobie na twarzy napis "Love Me".

Agnieszka Chylińska w czarnej stylizacji na festiwalu w Sopocie. Tam świętowała swoje 43. urodziny.