Krystian Wieczorek sympatię widzów zyskał dzięki roli w serialu „M jak miłość”. Jak widać, jest ona ogromna, czego dowodem było zwycięstwo w plebiscycie „Viva! Najpiękniejsi”. Przypomnijmy: Kożuchowska i Wieczorek zostali Viva! Najpiękniejsi. Ten zacny tytuł zapewnił aktorowi wywiad w nowej "Vivie!", z którego dowiadujemy się, że był niezłym rozrabiaką.

Przystojny gwiazdor „pochwalił się” swoimi wyskokami z czasów młodości, do których zalicza chociażby „wagarowanie i ucieczki ze szkoły”. Ale to nie jedyne jego wybryki. Największym było napisanie "bluźnierczego wierszyka", który nie umknął uwadze nauczyciela:

- W czwartej klasie podstawówki przerobiłem „Kto ty jesteś? Polak mały” na wersję pornograficzną i nauczycielka to akurat znalazła. A ja zawsze miałem takiego pecha, że jak napisałem bluźnierczy wierszyk na lekcji, akurat mnie złapano, a mama szła i musiała czytać te bluzgi.

