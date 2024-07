Wydawać by się mogło, że Joanna Krupa, czyli osoba która tyle czasu spędza w przestworzach, nie powinna mieć obaw przed jakimikolwiek lotami. Tymczasem ostatnio nasza piękna modelka przeżyła chwile grozy, gdy na planie "Top Model" Joanna za nic w świecie nie chciała wsiąść do helikoptera, który miał ją przewieźć z jednego miejsca w stolicy w drugie.

- Pogoda była okropna, padał deszcz. Joanna panicznie się bała. Jej negocjacje z produkcją trwały od 8 rano do 13. Na szczęście przestało padać i zdecydowała się polecieć. Mimo, że uśmiechała się do kamery, to była cała blada ze strachu – opowiedziała "Faktowi" menadżerka Joanny.

Jak widać praca na planie popularnego show to nie tylko same przyjemne chwile, ale i nie lada stresy.

