Do pierwszego odcinka „ Kuba Wojewódzki Show” dziennikarz zaprosił Joannę Krupę oraz jej młodszą siostrę Martę. Wojewódzki był pod ogromnym wrażeniem urody Joasi, której wyznał miłość już w pierwszych minutach programu. Modelka nie pozostała mu dłużna i z rozbrajającą szczerością odpowiedziała, że on również bardzo jej się spodobał!

Reklama

Okazało się również, że jurorka „Top Model” chętnie przyjęłaby zaproszenie Kuby na randkę! Dziennikarz zapytał Joasi co by powiedziała, gdyby zaprosił ją na randkę…

- Musisz mnie wziąć do klubu. Jeszcze nie byłam na dyskotece w Polsce i pytam się ludzi gdzie jest fajna dyskoteka. Nikt mi nie może powiedzieć. Ok. mamy randkę idziemy do klubu!- odpowiedziała Krupa.

Reklama

Myślicie, że narzeczony Joasi będzie zazdrosny ?