Królowa Elżbieta II może znaleźć się w niebezpieczeństwie. Pałac Buckingham w związku z napiętą atmosferą polityczną w Londynie przygotowuje się na najgorsze, czyli zamieszki. W takiej sytuacji królowa będzie musiała opuścić miasto. Plan ewakuacji jest już przygotowany!

Królowa Elżbieta II zostanie ewakuowana z Londynu?

Trudna sytuacja na Wyspach Brytyjskich to efekt problemów związanych z Brexitem. Emocje w kraju są ogromne! Napięta atmosfera w końcu może prowadzić do zamieszek i na tę sytuację przygotowuje się pałac. Królowa musi być całkowicie bezpieczna, dlatego, jak informuje Mail on Sunday rząd ma gotowy plan ewakuacji Elżbiety II i jej męża.

Plany istnieją od czasu zimnej wojny, gdy obawiano się, że wrogie siły wylądują w Londynie. Teraz został przerobiony i dostosowany na potrzeby Brexitu na wypadek zamieszek w kraju – w ten sposób o planie ewakuacji mówi jeden z pracowników rządy Wielkiej Brytanii.

Mamy nadzieję, że ewakuacja królowej nie będzie konieczna!

